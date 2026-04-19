Inter Primavera Lecce 1-0 | Carrara decisivo tre punti pesantissimi per i nerazzurri Il resoconto

Nella partita tra l'Inter Primavera e il Lecce, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Carrara. La vittoria consente alla squadra di mantenere una posizione favorevole in classifica in vista delle fasi finali del campionato. La gara si è giocata con intensità, e il risultato finale rappresenta un risultato molto importante per la squadra nel percorso verso i playoff.

di Alberto Petrosilli Inter Primavera Lecce 1-0: vittoria importantissima per i giovani nerazzurri in ottica playoff. Decide Carrara. L’ Inter di Andrea Carbone, protagonista di una risalita entusiasmante conquista tre punti d’oro battendo il Lecce per 1-0. Grazie a questo successo, i nerazzurri agganciano il Bologna a quota 52 punti, insediandosi momentaneamente al quinto posto in classifica e alimentando le speranze della proprietà Oaktree per un piazzamento europeo di prestigio nel 2026. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Primavera Lecce, decide Carrara. Il resoconto del match. La sfida è stata caratterizzata da un grande equilibrio tattico, con i salentini capaci di chiudere ogni varco per lunghi tratti della gara.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri. Il resoconto I 3 gol del Lecce Primavera che hanno portato alla vittoria contro l’Inter per 3-1! Notizie correlate Inter Primavera Fiorentina 3-2: pazza rimonta dei giovani nerazzurri e tre punti d’orodi Alberto PetrosilliInter Primavera Fiorentina: incredibile rimonta dei nerazzurri di Carbone che portano a casa tre punti importantissimi al... Inter Primavera, rimonta “pazza” a Cagliari: Mancuso salva i nerazzurri: il resoconto del matchCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Lecce U20 vs Inter U20; Inter-Lecce Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Settore Giovanile: il programma delle gare. Primavera - Tre punti pesantissimi per l'Inter: Carrara-gol e Lecce battuto 1-0L'Inter Primavera cresce nel secondo tempo e porta a casa tre punti fondamentali, battendo il Lecce 1-0. Dopo un primo tempo in cui avevano fatto meglio i salentini, con la traversa al 20' ... fcinternews.it Primavera - Inter-Lecce, gli Up&Down: El Mahboubi spacca la partita, la squadra cresce con CerpellettiL'Inter U20 batte il Lecce 1-0. Ecco chi ha convinto e chi invece poteva fare di più. UP VENTURINI - Gioca un'ottima partita a centrocampo, dando quantità e diversi ... fcinternews.it PRIMAVERA, INTER-LECCE 1-0 (70' Carrara) El Mahboubi salta il suo marcatore sulla sinistra, palla bassa al centro e arriva la zampata di Carrara x.com / L’U.S. Lecce comunica che, in concomitanza con gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualifica - facebook.com facebook