In vista della partita tra Como e Inter, il tecnico Chivu sta studiando una strategia specifica per contenere Fabregas. Rispetto alla sfida di Coppa Italia, ci sarà un approccio tattico diverso. La partita tra le due squadre si inserisce in un contesto più ampio, che coinvolge anche altri aspetti del campionato. La squadra ospite si prepara ad affrontare una gara con alcune variazioni rispetto a quanto visto in precedenza.

Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Infortunio Marusic, piove sul bagnato in casa Lazio: le condizioni del terzino. C’è un rischio! Roma, tra Gasperini e Ranieri intervengono i Friedkin! Domani il confronto: i retroscena e i possibili sviluppi Milan in caduta libera: dal sogno scudetto alla Champions League ora a rischio! Allegri vede i fantasmi del passato Gravina al Corriere della Sera: «Il calcio lo specchio di questo paese.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como Inter, Chivu prepara il piano gara anti Fabregas: ci sarà una differenza sostanziale rispetto alla Coppa Italia!

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