inter fattore dimarco decide come lautaro che svolta con chivu

Federico Dimarco, difensore dell’Inter, ha assunto un ruolo più decisivo nella squadra, in modo simile a Lautaro Martinez. La decisione di Chivu ha segnato una svolta nella gestione tattica e nelle scelte di formazione. Dimarco, già protagonista in passato, ora mostra una crescita significativa nel suo contributo, consolidando il suo ruolo nello schema dell’Inter.

Cosa non fa la fiducia in sé stessi. A Federico Dimarco ha dato una nuova fase della carriera. Non che venisse da sole annate di buio: trattasi di un nazionale italiano la cui centralità nel progetto azzurro (e nerazzurro) era testimoniata dai numeri. Il mancino lombardo veniva però da una stagione in cui si erano annidiate delle zone d’ombra: errori difensivi, una lunga serie di partite chiuse all’ora di gioco, come da tendenza sui cambi di Simone Inzaghi, che ne avevano forse minato l’autostima. Come ciliegina amara su una torta già sfatta dall’eliminazione in semifinale di Coppa Italia e dallo Scudetto sfuggito di un punto, la finale di Champions col Paris ne aveva ulteriormente evidenziato il momento no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter, Zielinski ora è un fattore: che crescita con ChivuIl 2025 sta per passare una volta per tutte in archivio, con l’Inter che è riuscita a chiudere il suo anno nel migliore dei modi.

Argomenti discussi: La potenza dei cambi e il fattore corner: l'Inter sbroglia la matassa sfogliando la margherita delle...

