Anche Lloyd Kelly come Vinicius denuncia insulti razzisti | Tornate allo zoo

Lloyd Kelly, difensore centrale della Juventus, ha segnalato di aver ricevuto insulti razzisti sui social dopo la sconfitta contro il Galatasaray, terminata 5-2. Kelly ha condiviso screenshot di alcuni commenti offensivi, tra cui un commento che gli diceva “Tornate allo zoo”. Questo episodio si aggiunge a una serie di episodi simili, tra cui le parole di Vinicius, che hanno portato il web a discutere di razzismo nel calcio. La vicenda accende ancora una volta i riflettori su un problema che non si ferma.

2026-02-18 14:08:00 Il web è in trepidazione: L’americano Lloyd Kelly centrale Juve ha denunciato insulti razzisti nel loro reti sociali dopo la sconfitta contro il Galatasaray (5-2) nell’andata del ‘playoff’ del Lega dei Campioni. “Torna allo zoo”, è stato il commento che ha ricevuto dopo la partita nella sua ultima pubblicazione in ‘Instagram’, appeso lo scorso 4 febbraio. Il “post” di Lloyd Kelly. INSTAGRAM Kelly non ha esitato a rispondere. al commento sullo stesso social network e via rendere pubblica l’identità dell’uomo che lo ha insultato. Galatasaray-Juventus 5-2 Riepilogo Champions League “La critica fa parte della vita e fa parte anche dello sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

