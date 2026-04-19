Insorgono avvocati e Anm Il governo rivedrà il testo

Dopo la proposta di un emendamento al decreto Sicurezza che prevede un contributo economico per gli avvocati che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio, sono scoppiate le reazioni di avvocati e dell'Associazione Nazionale Magistrati. Le due categorie hanno espresso critiche e preoccupazioni, portando il governo a dichiarare che rivedrà il testo. La discussione si concentra sulla compatibilità di questa misura con le norme attuali e sulle sue implicazioni pratiche.

Vizio di forma Le opposizioni: «Taglie da Selvaggio West. A un passo dall'Ice di Trump». «Servirà una riflessione» ammette la maggioranza. Magi (+Europa) scrive a Mattarella Vizio di forma Le opposizioni: «Taglie da Selvaggio West. A un passo dall'Ice di Trump». «Servirà una riflessione» ammette la maggioranza. Magi (+Europa) scrive a Mattarella Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il pasticcio è servito. L’emendamento al decreto Sicurezza, segnalato ieri dal manifesto, che riconosce un contributo economico ai legali che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio assistito è scritto male e andrà rifatto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Insorgono avvocati e Anm. Il governo rivedrà il testo Notizie correlate L’ex Anm Poniz agli avvocati: "Ora i vertici si dimettano". Le Camere Penali insorgonoIl giorno dopo l’esito di un referendum che ha portato ad una vittoria schiacciante del "No" sono scintille fra l’ex presidente della Anm Luca Poniz... Ddl stupri, adottata come testo base la proposta di Bongiorno che elimina il “consenso”. Insorgono le opposizioniNonostante la Camera avesse già dato il via libera all’unanimità e nonostante l’asse bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la destra – su... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Insorgono avvocati e Anm. Il governo rivedrà il testo. Camera penale e Anm, pace dopo lo scontro sul post del sorteggio. Ma ora è tensione tra gli avvocatiPace fatta fra l'Associazione nazionale magistrati (Anm) distrettuale e il presidente della Camera penale Oronzo Melpignano di Brindisi, l'avvocato Ladislao Massari. Mediatore, il presidente della ... quotidianodipuglia.it Referendum, anche gli avvocati contro l’AnmTREVISO - Si allarga il fronte dello scontro tra i magistrati dell'Anm di Treviso e il mondo dell'avvocatura della Marca. E non mancano nemmeno le tensioni interne tra giudici e pubblici ministeri. ilgazzettino.it