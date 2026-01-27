In Italia, il disegno di legge sulla violenza sessuale ha subito modifiche in sede di discussione, eliminando il concetto di consenso. La proposta di Bongiorno, adottata come base, ha suscitato reazioni tra le opposizioni. La questione rimane al centro del dibattito politico, con tensioni tra maggioranza e opposizione riguardo alle implicazioni legali e sociali di questa modifica.

Nonostante la Camera avesse già dato il via libera all’unanimità e nonostante l’asse bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la destra – su spinta della Lega – ha modificato il testo del disegno di legge sulla violenza sessuale. La commissione Giustizia del Senato ha, infatti, votato per l’adozione del testo base proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice del Carroccio, nella nuova versione al centro di forti polemiche. La riformulazione aumenta le sanzioni, grazie all’ulteriore modifica presentata oggi dalla stessa Bongiorno, ma introduce la “ volontà contraria ” a un rapporto sessuale, al posto del “ consenso libero e attuale “ che, se manca, definisce il reato di violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl stupri, adottata come testo base la proposta di Bongiorno che elimina il “consenso”. Insorgono le opposizioni

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il nuovo testo base dell’articolo 609 bis del codice penale, sulla violenza sessuale.

Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

