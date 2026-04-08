Guanti pinze e merenda | Legambiente scende in spiaggia contro l' invasione dei mozziconi
Dal 10 al 12 aprile si svolge la campagna Spiagge e Fondali Puliti, promossa da Legambiente, che coinvolge volontari nella pulizia di spiagge e fondali. La manifestazione, iniziata 36 anni fa, mira a sensibilizzare sull'abbandono dei rifiuti e sull’incuria delle zone costiere. Durante l’evento, i partecipanti raccolgono mozziconi di sigarette, pezzi di plastica e altri rifiuti abbandonati. Sono utilizzati guanti, pinze e anche merende per sostenere le attività di pulizia.
Dal 10 al 12 aprile torna Spiagge e Fondali Puliti, la storica campagna di Legambiente che da 36 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili che ha l’obiettivo di denunciare l'incuria e l'abbandono delle coste, accendere i riflettori sulla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Guanti, pinze e sacchi di plastica per ripulire i fondali del ConeroArmati di grande pazienza, amore per il mare e per la natura oltre a sacchi di plastica, guanti e pinze, 50 volontari si sono dedicati a ripulire la spiaggia delle Due Sorelle ma anche i fondali. ilrestodelcarlino.it