Guanti pinze e merenda | Legambiente scende in spiaggia contro l' invasione dei mozziconi

Dal 10 al 12 aprile si svolge la campagna Spiagge e Fondali Puliti, promossa da Legambiente, che coinvolge volontari nella pulizia di spiagge e fondali. La manifestazione, iniziata 36 anni fa, mira a sensibilizzare sull'abbandono dei rifiuti e sull’incuria delle zone costiere. Durante l’evento, i partecipanti raccolgono mozziconi di sigarette, pezzi di plastica e altri rifiuti abbandonati. Sono utilizzati guanti, pinze e anche merende per sostenere le attività di pulizia.