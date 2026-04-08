Insieme per una città più pulita e consapevole | torna Forlimpopuliamo contro l' abbandono dei rifiuti

A Forlimpopoli riprende l'iniziativa “Forlimpopuliamo”, che mira a promuovere la pulizia degli spazi pubblici e a sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti. L’evento, nata nel 2021 dall’idea dell’Amministrazione comunale, si svolge con il supporto di Alea Ambiente. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in attività di cura del territorio e ridurre l’abbandono di materiali nei luoghi pubblici.

Torna a Forlimpopoli “Forlimpopuliamo”, l’iniziativa dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla sensibilizzazione ambientale, nata nel 2021 da un’idea dell’Amministrazione comunale e realizzata negli ultimi anni con il supporto di Alea Ambiente. Il ritrovo è fissato in piazza Garibaldi alle 8. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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