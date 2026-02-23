Avellino uomo arrestato dopo inseguimento in centro | resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un uomo di 36 anni di Avellino ha cercato di scappare durante un inseguimento in centro, provocando danni e ferendo un agente. La polizia ha fermato il sospetto dopo un breve inseguimento, durante il quale ha opposto resistenza e tentato di nascondere un'arma. La scena si è conclusa con l’arresto e il trasporto in commissariato. La dinamica dell’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. La vicenda si è conclusa con l’arresto del soggetto.

L'operazione è scattata dopo che alcuni cittadini avevano segnalato il danneggiamento di autovetture in sosta lungo Via Roma, nel centro della città. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, arrivati sul posto, hanno trovato il sospetto intento a forare gli pneumatici di alcune auto con un coltello. Quando ha visto i poliziotti, l'uomo ha cercato di fuggire a bordo della propria Dacia, dandosi alla fuga lungo Corso Vittorio Emanuele. L'inseguimento, che ha coperto circa un chilometro, ha visto l'uomo percorrere in contromano e sul marciapiede la principale arteria cittadina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

