Innovation Run show con sorpresa | Ouhda battuto trionfo Niyomukiza

Domenica 19 aprile si è svolta una corsa su strada di 10 km al Kilometro Rosso. Durante l’evento, un atleta di 29 anni, originario di Seriate, ha gareggiato contro un concorrente proveniente dal Burundi, che correva per una squadra con sede a Livorno. Alla fine, il runner burundese ha superato il suo avversario locale. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è conclusa con la vittoria del rappresentante del Burundi.

CORSA SU STRADA. Domenica 19 aprile, nella kermesse sui 10 km al Kilometro Rosso, il 29enne seriano cede al burindiano dell’Unicusano Livorno. Medolago e Manenti sesti, tra le donne trionfo di Valentina Gemetto. Innovation Run, atto quinto con sorpresa al Kilometro Rosso. Domenica 19 aprile, nell’ormai classica 10 km su strada con epicentro il polo dell’innovazione tecnologica a Stezzano, il favorito numero uno Ahmed Ouhda, padrone di casa, ha sognato sino a 800 metri dall’arrivo, quando ha visto sfrecciare il burindiano dell’Unicusano Livorno Jean Marie Vianney Niyomukiza, al via in extremis, e ha dovuto accontentarsi del secondo posto. «Speravo in una giornata diversa perché Bergamo è casa, ma lo sport è questo e va accettato», ha commentato alla fine il 29enne seriano dell’Esercito.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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