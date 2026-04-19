Ingram simbolo di tradizione | da Sansepolcro alla vetrina nazionale

Sansepolcro ha partecipato alla Giornata Nazionale del Made in Italy, evento tenutosi a Roma questa settimana. La città è stata rappresentata come esempio di tradizione e artigianato italiano. La manifestazione ha riunito diverse realtà del settore, con l’obiettivo di promuovere i prodotti locali e valorizzare il patrimonio culturale del territorio. La presenza di Sansepolcro ha attirato l’attenzione su alcune aziende e sui loro prodotti storici.

SANSEPOLCRO Anche Sansepolcro protagonista alla Giornata Nazionale del Made in Italy, che si è tenuta in settimana a Roma. "Ingram, dal 1949 la camicia": la storica azienda creata 77 anni fa dall’avvocato Fabio Inghirami è nel novero dei "marchi storici" (occorrono almeno 50 anni di attività) e il nipote, Tommaso Inghirami, imprenditore, è uno dei vicepresidenti e coordinatore nazionale dei giovani in seno all’Associazione Marchi Storici d’Italia, realtà costituita per promuovere a ogni livello l’importanza strategica di aziende e loghi che costituiscono eccellenze produttive e che hanno garantito competitività e internazionalizzazione. Per...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ingram simbolo di tradizione: da Sansepolcro alla vetrina nazionale Notizie correlate Romagna in vetrina al Bit: la ministra Santanchè omaggiata con tovaglia Pascucci, simbolo di arte e tradizione locale.La celebre Stamperia Pascucci di Gambettola ha omaggiato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, con un’iconica tovaglia decorata con le famose... Leggi anche: Tradizione in vetrina. Botteghe storiche, tesori da proteggere