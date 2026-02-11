Romagna in vetrina al Bit | la ministra Santanchè omaggiata con tovaglia Pascucci simbolo di arte e tradizione locale

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al Bit di Milano e ha ricevuto un omaggio speciale dalla Stamperia Pascucci di Gambettola. Le hanno consegnato una tovaglia decorata con le farfalle di Tonino Guerra, simbolo di arte e tradizione romagnola. La ministra ha accettato con piacere il regalo, che rappresenta un legame tra territorio e cultura locale, durante la prima giornata della fiera internazionale del turismo.

Un tocco di Romagna al Bit: la tovaglia Pascucci per la ministra Santanchè. La celebre Stamperia Pascucci di Gambettola ha omaggiato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, con un'iconica tovaglia decorata con le famose farfalle di Tonino Guerra, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano. Il dono, consegnato dall'assessora regionale Roberta Frisoni, celebra l'artigianato artistico romagnolo e la tradizione tessile di un'azienda storica che si prepara a festeggiare i suoi 200 anni di attività nel 2026. L'omaggio sottolinea il legame tra cultura, turismo e identità regionale, valori centrali per la promozione dell'Emilia-Romagna.

