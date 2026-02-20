Tradizione in vetrina Botteghe storiche tesori da proteggere

A Mulazzo, il Comune ha deciso di tutelare le botteghe storiche, perché molte di esse sono aperte da più di 40 anni. La decisione nasce dal desiderio di preservare negozi che rappresentano un patrimonio locale. Con un nuovo avviso pubblico, il Comune invita i proprietari a iscrivere le proprie attività all’Albo delle botteghe storiche. Queste botteghe sono testimoni di tradizioni antiche e svolgono un ruolo fondamentale nella vita del paese. Ora, il passo successivo sarà la selezione delle attività che entreranno in questa lista speciale.

A Mulazzo arrivano le Botteghe storiche, aperte da almeno 40 anni. Il Comune di Mulazzo ha approvato un nuovo avviso pubblico per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, uno strumento pensato per valorizzare quelle attività che, da almeno 40 anni, rappresentano un pezzo importante dell'identità, della memoria e quindi della vita quotidiana. Possono fare domanda esercizi commerciali, attività di somministrazione di alimenti e bevande e imprese artigiane che operano nello stesso locale da almeno 40 anni, mantenendo la stessa tipologia di attività. La decisione arriva per riconoscere e tutelare quelle realtà che hanno saputo attraversare il tempo, custodire tradizioni, creare comunità e contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.