Infortunio nel cantiere navale Operaio ancora in gravi condizioni

Un infortunio si è verificato nel cantiere navale di Cala Galera nel pomeriggio di venerdì. L’operaio coinvolto ha riportato numerose lesioni ed è attualmente in condizioni gravi. Le autorità sono intervenute sul luogo per le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti altri dettagli.

MONTE ARGENTARIO Restano molto gravi le condizioni dell’operaio che ha riportato numerose lesioni nell’infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di venerdì al cantiere nautico di Cala Galera. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio al cantiere nautico di Cala Galera. Nella tarda serata, l’uomo coinvolto è stato trasferito d’urgenza a Siena con l’elisoccorso della Asl Toscana Sud Est, atterrato alla piazzola di Porto Ercole. Si tratta di un operaio di 57 anni nato a Orbetello e residente a Porto Santo Stefano. L’uomo, sposato e con figli – secondo quanto ricostruito fino a ora - stava lavorando all’interno del cantiere navale del porto turistico quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e del servizio di medicina del lavoro della Azienda sanitaria locale, è rimasto schiacciato da un macchinario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infortunio nel cantiere navale. Operaio ancora in gravi condizioni Notizie correlate Operaio precipita nel cantiere navale da un'altezza di 20 metri e muoreMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone... Operaio precipita nel cantiere navale Fincantieri da un'altezza di 20 metri e muore a 27 anniMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Infortunio nel cantiere navale. Operaio ancora in gravi condizioni. Infortunio nel cantiere navale. Operaio ancora in gravi condizioniMONTE ARGENTARIO Restano molto gravi le condizioni dell’operaio che ha riportato numerose lesioni nell’infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di venerdì al cantiere nautico di Cala Galera. Grav ... lanazione.it Fiume Sarno, ancora inquinamento in mare e sequestri: chiuso terzo cantiere navaleTre marchi importanti, tre aziende leader nel settore della nautica sequestrate per lo stesso motivo in meno di un mese. Inquinano il fiume Sarno e il mare nel tratto di costa che va da Torre Annunzi ... napoli.repubblica.it