Operaio precipita nel cantiere navale Fincantieri da un' altezza di 20 metri e muore a 27 anni

MONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone dove un giovane operaio è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza stimata di venti metri. Deceduto un operaio 27enne italiano L'incidente mortale si è verificato all'interno dello stabilimento di Fincantieri. La vittima è un cittadino italiano, di 27 anni, dipendente di una ditta esterna - la «Inquota» - specializzata in lavori che si svolgono ad altezze elevate utilizzando funi e attrezzature analoghe. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con elicottero e ambulanza: hanno tentato a lungo di rianimare il giovane addetto ma senza esito. La caduta è avvenuta da un'altezza molto significativa. Le indagini Indagini in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

