Infortunio Holm dalla Continassa non arrivano buone notizie | come sta lo svedese e quando ritornerà a disposizione di Spalletti

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sull’infortunio dello svedese, che continua a svolgere il lavoro a parte. Non ci sono ancora dettagli sulla data di ritorno in campo, ma si spera possa tornare disponibile in breve tempo. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche precise, mentre il giocatore prosegue il percorso di recupero.

Infortunio Holm, lo svedese prosegue il suo lavoro a parte. La speranza di Spalletti resta quella di recuperarlo in davvero poco tempo. Le ultime. La sosta per le Nazionali svuota i campi di allenamento, ma non ferma il lavoro meticoloso della Juventus. Dopo aver concesso quattro giorni di riposo per ricaricare le pile in vista del tour de force autunnale, Spalletti ha riaperto ieri i cancelli della Continassa. Il clima è quello delle grandi occasioni, anche se i ranghi risultano inevitabilmente ridotti a causa delle 15 chiamate internazionali che hanno coinvolto gran parte della rosa titolare. In assenza dei numerosi big impegnati con le rispettive selezioni in giro per il mondo, il tecnico toscano si è ritrovato a dirigere un gruppo molto ristretto di giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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