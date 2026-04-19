Infortunio Bernardeschi stop nei minuti finali di Juve Bologna | cos’è successo e come sta

Durante la partita tra Juventus e Bologna, disputata nella 33ª giornata di Serie A, l'attaccante della Juventus ha subito un infortunio nei minuti finali del match. Le prime informazioni indicano che le sue condizioni fisiche sono attualmente oggetto di valutazione e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La partita si è conclusa con una situazione di preoccupazione per il calciatore coinvolto nell'incidente.

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