Nell’ambito delle notizie sportive, si segnalano aggiornamenti positivi riguardo all’infortunio di un difensore chiave. L’atleta ha proseguito il lavoro personalizzato in campo, aumentando gradualmente l’intensità degli allenamenti. La squadra si sta preparando per la prossima partita contro il Torino, con l’obiettivo di recuperare pienamente il giocatore in vista di questa sfida.

di Alberto Petrosilli Infortunio Bastoni, il difensore ha continuato il lavoro personalizzato sul campo alzando però i ritmi: c’è il Torino nel mirino. L’ Inter riceve notizie incoraggianti dal quartier generale di Appiano Gentile. L’attenzione dello staff medico è tutta rivolta alle condizioni di Bastoni, pilastro fondamentale in questa stagione da record. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Bastoni, il difensore accelera: le ultime. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, arrivano segnali positivi riguardanti Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro ha svolto anche oggi una seduta di allenamento personalizzata, ma la novità più rilevante è che il lavoro si è svolto interamente sul campo e a un ritmo decisamente sostenuto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Bastoni, ottime notizie da Appiano Gentile! Progressi importanti, nel mirino c’è questa partita

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