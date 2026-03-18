Infortunio Bastoni ottime notizie per Chivu | cosa filtra in vista della Fiorentina I dettagli

Il difensore ha partecipato a metà dell’allenamento con i compagni di squadra e le notizie sull’infortunio sembrano migliorare. La squadra si prepara per la partita contro la Fiorentina, con attenzione particolare alle condizioni del giocatore. La società non ha ancora comunicato dettagli ufficiali, ma si osserva un progresso rispetto alle prime valutazioni. Il team prosegue gli allenamenti in vista della prossima sfida.

Inter News 24 Infortunio Bastoni, il difensore ha svolto metà dell’allenamento insieme ai compagni: spiragli per Firenze. L’ Inter di Cristian Chivu è tornata in campo oggi ad Appiano Gentile per preparare la delicata trasferta del “Franchi”. Con la squadra saldamente a quota 68 punti, l’attenzione dello staff tecnico è tutta rivolta all’infermeria, da cui arrivano notizie contrastanti in vista della sfida contro la Fiorentina. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Bastoni, il difensore vede la Fiorentina: gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le notizie più rassicuranti riguardano Alessandro Bastoni. Il difensore ha svolto gran parte della seduta odierna con i compagni prima di concludere con un lavoro personalizzato: il rientro definitivo in gruppo è previsto tra domani e dopodomani. 🔗 Leggi su Internews24.com

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