Un difensore dell’Inter si trova alle prese con un infortunio e nelle ultime ore si sono fatte avanti notizie positive riguardo alle sue condizioni. L’atleta si avvicina al recupero e potrebbe tornare presto ad allenarsi con la squadra. Resta da capire il tempo necessario prima di rientrare in campo, ma le indicazioni attuali sono di un miglioramento evidente rispetto alle settimane precedenti.

di Francesco Spagnolo Infortunio Bastoni, buone notizie in vista della trasferta di Torino. Il calciatore è prossimo al recupero e al rientro in gruppo. Le ultime. Il finale di stagione dell’Inter entra nel vivo e, con il traguardo del 21° scudetto ormai a portata di mano, ogni dettaglio può fare la differenza. In questo clima di alta tensione sportiva, l’Inter riceve notizie incoraggianti dal quartier generale di Appiano Gentile. L’attenzione dello staff medico è tutta rivolta alle condizioni di Bastoni. Il tema centrale in casa nerazzurra resta l’ infortunio di Bastoni, un imprevisto muscolare che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero ambiente meneghino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bastoni, come sta il difensore dell’Inter? Le novità sulle sue condizioni e sui possibili tempi di recupero

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