Lautaro Martinez si infortuna durante la partita contro il Bodo Glimt in Champions League, provocando grande preoccupazione tra i tifosi dell’Inter. L’attaccante argentino si ferisce nel secondo tempo, mentre accelera per raggiungere un cross. Le sue condizioni appaiono serie, e i medici valutano un possibile stiramento muscolare. La squadra teme di dover fare a meno di lui per diverse settimane, complicando così le scelte in attacco. La società interista si prepara a conoscere gli esiti degli esami medici nelle prossime ore.

Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Milan, Allegri dopo il pareggio contro il Como: «Ci vuole sempre molta calma, guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto» Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Lautaro Martinez: ansia dopo Bodo Glimt Inter, preoccupano le sue condizioni. Cosa filtra e i possibili tempi di recupero

Inter-Bodo Glimt a rischio rinvio? Le condizioni del campo preoccupanoIl campo di gioco in cattive condizioni potrebbe fermare la sfida tra Inter e BodøGlimt, prevista per i playoff di Champions League.

Bodo Glimt Inter, le condizioni del terreno di gioco preoccupano! Spunta un particolare decisamente insidiosoIl Bodo Glimt ha segnalato problemi con il campo di gioco, causando preoccupazione in vista della partita contro l’Inter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.