Infortunio durante calcetto a scuola | il Tribunale esclude responsabilità dell’insegnante Quando la vigilanza è sufficiente Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che l’insegnante non è responsabile dell’infortunio di uno studente durante una lezione di educazione fisica. La sentenza, pubblicata il 28 gennaio, respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ragazzo, sottolineando che la vigilanza durante l’attività è stata considerata sufficiente.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7022026 pubblicata il 28 gennaio scorso, ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da uno studente che si era infortunato durante una lezione di educazione fisica. L'incidente si era verificato l'8 novembre 2018 nel corso di una partita di calcetto organizzata nella palestra scolastica di un istituto comprensivo di Marsala. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una studentessa maggiorenne ha richiesto un risarcimento di oltre 25 euro dopo un infortunio durante le lezioni a scuola, ma il Tribunale di Perugia ha respinto la sua domanda.

