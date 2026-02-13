Infortunio durante la gita scolastica | chi paga i danni? La sentenza del Tribunale distingue tra responsabilità della scuola e del comune proprietario del sito visitato

Il Tribunale di L'Aquila ha deciso che la scuola non deve coprire i danni causati da un incidente durante una gita, mentre il comune proprietario del sito potrebbe essere responsabile se l’incidente deriva da problemi strutturali. La sentenza, pubblicata lo scorso 11 febbraio, arriva dopo che uno studente si è ferito mentre visitava un parco pubblico, evidenziando differenze chiare tra le responsabilità delle due parti.

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che l’insegnante non è responsabile dell’infortunio di uno studente durante una lezione di educazione fisica.

