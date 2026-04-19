Infortunati Roma due tegole per Gasperini! Si fermano quei due giocatori | ecco le loro condizioni e le ultime

Durante la partita dell’Olimpico, due giocatori dell’Atalanta si sono fermati a causa di problemi fisici. Al 60’ uno di loro ha richiesto il cambio per un indurimento muscolare, mentre le condizioni dell’altro non sono state specificate. La serata si è conclusa con queste assenze inattese, che hanno influenzato la fase finale dell’incontro. La partita si è svolta in un clima di incertezza legato agli infortuni dei giocatori.

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