Arsenal doppia tegola dall’infermeria | due giocatori infortunati non partiranno con la Nazionale! Svelate le loro condizioni
Calciomercato Lecce: i giallorossi blindano il proprio talento! Ufficiale il riscatto, di chi si tratta e il comunicato del club Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. Due nomi scalano le gerarchie, cosa succederà davvero in estate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus! Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale Como da sogno verso la Champions League: dal nodo stadio alle regole del Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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