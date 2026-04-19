Inflazione a marzo a Verona corre più veloce della media nazionale
A marzo 2026, i prezzi al consumo a Verona sono aumentati del 1,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, superando la media nazionale che si ferma al 1,7%. Questi dati mostrano come il tasso di inflazione nella città sia leggermente più elevato rispetto alla media del paese, evidenziando una crescita dei costi più rapida rispetto ad altri territori italiani.
L’andamento dei prezzi al consumo nel mese di marzo 2026 evidenzia una dinamica inflattiva più marcata per Verona rispetto alla media italiana, con un aumento annuale locale del 1,9% a fronte del 1,7% nazionale. I dati ufficiali Istat, elaborati da Federconsumatori Verona e validati dalla.🔗 Leggi su Veronasera.it
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