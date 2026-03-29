Vecchie TV e smartphone a Rimini il riciclo corre | superata la media nazionale di raccolta Raee

A Rimini, il sistema di raccolta di vecchi dispositivi elettronici e elettrodomestici ha superato la media nazionale. Nell’intera regione Emilia-Romagna, nel 2025 sono state raccolte 32.593 tonnellate di Raee domestici, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Questa crescita rappresenta una variazione positiva dopo una diminuzione registrata nel 2024.

I dati del rapporto 2025 confermano il territorio come il motore della raccolta regionale. Cresce lo smaltimento corretto di lavatrici e smartphone, mentre si punta a migliorare il recupero di tv e monitor Nel 2025 la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32.593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, registrando un incremento dell’1,8% rispetto al 2024 e invertendo la flessione dello scorso anno. La raccolta pro capite raggiunge 7,32 kgab, un risultato superiore alla media italiana, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di coordinamento Raee. I... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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