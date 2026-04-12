Gout Gout impressionante sui 200 m | a 18 anni corre più veloce di Bolt

Un diciottenne australiano ha stabilito il miglior tempo stagionale sui 200 metri ai campionati di atletica tenutisi a Sydney, correndo in 19 secondi e 67 centesimi. La sua prestazione ha superato di molto quella di altri atleti in gara, dimostrando una notevole velocità per la sua età. La gara si è svolta senza particolari incidenti e ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Gout Gout va sempre più veloce. Il diciottenne australiano ha stampato il miglior tempo stagionale ai campionati di atletica di Sydney: 19"67 (+1.7 ms). Un crono che vale anche il record australiano ed è la sua prima volta sotto i 20" con vento regolare, l'anno scorso aveva corso in 19"84 secondi, ma con +2.2 di vento. Alla sua età, nel 2004, il detentore del record del (19"19) mondo Usain Bolt correva i 200 in 19"93. Guarda il video della gara di Gout Gout.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gout Gout impressionante sui 200 m: a 18 anni corre più veloce di Bolt Gout Gout straripante: record del mondo U20 sui 200 metri! Meglio di Bolt, crono sconfinato: allarme australianoGout Gout ha fatto saltare il banco ai Campionati Australiani: uno degli sprinter più considerati dagli addetti ai lavori e acclarata promessa della... Leggi anche: Gout Gout meglio di Bolt alla sua età. A Sydney vola nei 200 in 19"67!