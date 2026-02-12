La campionessa italiana di corsa, Lollobrigida, conquista anche la medaglia d’oro nei 5000 metri, il secondo oro per lei in questa edizione. La sua tenacia e determinazione sono state evidenti durante tutta la gara, e alla fine ha tagliato il traguardo con ungher di vantaggio. Anche nel pattinaggio, Francesca Brignone ha ottenuto un grande risultato, vincendo il SuperG poco dopo aver superato un infortunio. La giornata sportiva si chiude con vittorie significative per gli atleti italiani.

C’è stato un tempo (recente) in cui Arianna ha provato a diventare Lollo, o qualcosa di simile. Il desiderio della donna dei record, infatti, era partecipare a Milano Cortina in due discipline: la sua, lo short track, e quella in cui Francesca Lollobrigida porta a lezione il mondo, il pattinaggio velocità. È la deformazione professionale dei fuoriclasse: alzare sempre l’asticella, mettersi alla prova, sfidare se stessi più di quanto l’infido ghiaccio già non faccia. «Per competere nelle due gare, però, avrei avuto bisogno della stagione perfetta» ha spiegato Arianna Fontana al Corriere alla vigilia dei Giochi che le hanno già consegnato il podio numero 12 della carriera: invece un infortunio l’ha rallentata, impedendole di partecipare alle selezioni del d. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

