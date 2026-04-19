Infinita Bellandi dopo l' oro olimpico e mondiale vince anche quello europeo a Tbilisi

L’atleta italiana, campionessa olimpica e mondiale, ha conquistato anche il titolo europeo a Tbilisi. In finale nella categoria fino a 78 kg, ha battuto la britannica Emma Reid. La vittoria si aggiunge alle medaglie già ottenute in altre competizioni internazionali, rafforzando la sua posizione nel ranking continentale. La competizione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi.

Le mancava solo un titolo e oggi Alice Bellandi ha rimediato alla mancanza: l'atleta oro olimpico a Parigi 2024, campionessa mondiale a Budapest nel 2025, ha vinto l'oro agli Europei di judo a Tbilisi nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a un waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. Un trionfo che va a coronamento di tre stagioni incredibili dell'azzurra capace di dominare la sua categoria di judo a livello mondiale Una giornata eccezionale per i colori azzurri visto che, dopo l'oro di Bellandi, è arrivato anche quello di Gennaro Pirelli nella categoria -100 kg🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infinita Bellandi, dopo l'oro olimpico e mondiale vince anche quello europeo a Tbilisi Notizie correlate Infinita Bellandi, dopo oro olimpico e mondiale vince anche quello europeo a TbilisiLe mancava solo un titolo e oggi Alice Bellandi ha rimediato alla mancanza: l'atleta oro olimpico a Parigi 2024, campionessa mondiale a Budapest nel... Europei judo 2026, Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi: Tavano per il bronzoL’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia.