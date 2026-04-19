Durante un dibattito pubblico, un rappresentante ha dichiarato che non si trattava di indottrinamento, ma di un confronto aperto. Ha sottolineato come ogni occasione di discussione e scambio di opinioni sia importante, poiché contribuisce a ridurre i pregiudizi e a favorire la conoscenza tra le persone presenti. La discussione si è svolta in un clima di confronto diretto, senza riferimenti a situazioni o figure specifiche.

"Ogni momento di confronto e condivisione è fondamentale, poiché aiuta ad abbattere pregiudizi e a promuovere la conoscenza reciproca". Parola di Hicham Ouchim, referente della comunità islamica di Sassuolo e dell’Ucoii, che ieri ha parlato con gli studenti. Ouchim, quante iniziative di questo tipo avete fatto? "A Sassuolo abbiamo fatto un incontro sulle tre religioni monoteiste negli anni passati". Nell’iniziativa di ieri qual era il tema centrale dell’incontro? "Una panoramica storica sull’Islam e il concetto di fede nell’Islam che si è concluso con un momento di confronto con domande aperte". C’è chi ha parlato di indottrinamento. "L’indottrinamento è, per definizione, un processo metodico e insistente di persuasione che mira a far accettare un insieme di credenze, ideologie o dottrine in modo acritico e dogmatico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Indottrinamento? È stato un confronto"

German POWs Expected Military Prison — Americans Treated Them Under Geneva Convention

Notizie correlate

"Brani farneticanti, è indottrinamento". Polemica sul libro per i liceiTra quelle che vengono definite "proposte per limitarne l'indipendenza" in un libro di testo per le scuole è stata inserita anche la separazione...

Indottrinamento estremista e armi con stampanti 3D, minorenne arrestato a TeramoAGI - Propagandava sui social idee fondate sul suprematismo e sull'accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Indottrinamento? È stato un confronto; Il questionario è uno strumento serio promosso con l’Ausl, nessun indottrinamento; Mr. Nobody Against Putin, il documentario premio Oscar sull'indottrinamento nelle scuole di una Russia in guerra; Bambini russi indottrinati, i nostri portati alla fiera delle armi Eos di Parma, dove hanno agevolazioni sui biglietti: chi fa propaganda? (Vladimir Volcic).

Cerva, 200 alunni di cinque paesi in nome di Maria ChindamoPrima che con Vincenzo Chiandamo e Marco Polimeni, sono stati organizzati, qui a Cerva e nei paesi vicini, percorsi di educazione alla legalità con relatori come Simona Dalla Chiesa, Nicola Gratteri, ... catanzaroinforma.it

Indottrinamento estremista e armi con stampanti 3D, minorenne arrestato a TeramoAGI - Propagandava sui social idee fondate sul suprematismo e sull'accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con stampanti 3D. È residente a Sant'Egidio alla Vibrata, in pr ... msn.com

Europa cristiana, Occidente, identità, confini, nazione, famiglia tradizionale, indottrinamento lgbtq+, contrasto all’immigrazione clandestina, “no” al woke e alle “follie di Bruxelles”. All’ombra del Duomo di Milano (anche se di ombra ce n’era poca), nella stessa facebook

Giù le mani dai bambini! Ci vediamo domani alla manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano. Insieme, contro l’indottrinamento gender sulla pelle dei nostri figli! x.com