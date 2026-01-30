Brani farneticanti è indottrinamento Polemica sul libro per i licei

La polemica sul nuovo libro per i licei alimenta il dibattito tra studenti, insegnanti e genitori. Alcuni trovano i contenuti troppo estremi e parlano di indottrinamento, mentre altri difendono la libertà di scelta e di pensiero. La questione divide le scuole e rischia di creare tensioni tra chi sostiene l’autonomia dell’educazione e chi teme una deriva ideologica. La discussione si infiamma e non si ferma, mentre il Ministero valuta le prossime mosse.

Il nostro Paese il confine tra educazione scolastica, istruzione e indottrinamento è un limite sempre più sottile, che però la scuola pubblica ha il dovere di non superare mai. O, quanto meno, avrebbe, perché i casi in cui le lezioni sfociano su piani non conformi sono numerosi. Uno degli ultimi arriva da Reggio Calabria, dove si sono resi conto che un volume di diritto ed economia presenta una ricostruzione ambigua, a tratti faziosa, e storicamente discutibile sulla separazione delle carriere in magistratura. Nel testo si legge che di recente " sono state fatte proposte per limitarne l'indipendenza " e tra queste compare proprio la separazione delle carriere.

