Dopo due tournée tra il 2024 e il 2025 e un tour estivo nel 2025 che ha attirato più di 90.000 spettatori, Stefano Nazzi si prepara a concludere l’anno con lo spettacolo “Indagini Live 2026”. L’evento si terrà domani alle 21 al Teatro delle Muse di Ancona. Lo spettacolo affronta il tema dei rapimenti, evidenziando l’interesse crescente del pubblico per questo argomento.

Dopo il successo delle due tournée tra 2024 e 2025 e del tour estivo 2025, con oltre 90mila presenze, Stefano Nazzi si appresta a chiudere l’anno con ‘Indagini Live 2026’, che domani (ore 21) fa tappa al Teatro delle Muse di Ancona. Giornalista e scrittore, Nazzi si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti, ma anche vicende meno note. Al centro del suo nuovo lavoro c’è il caso di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni da una banda di criminali, nel 1975. "E’ una storia vecchia, ma che ha avuto degli sviluppi recenti", spiega Nazzi. "Nel 2024 c’è stato il processo contro i mandanti, appartenenti alla ‘ndrangheta. Lo scorso febbraio sono state emesse due condanne all’ergastolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Indagini Live 2026", Stefano Nazzi e il fenomeno dei rapimenti

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