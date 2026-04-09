Continua il tour. Il tour Indagini Live 2026 di Stefano Nazzi prosegue con un successo sempre più evidente. Dopo una breve pausa, lo spettacolo riparte il 9 aprile da Milano con l’ennesimo tutto esaurito, portando a 12 le date sold out su 27 complessive nei principali teatri italiani. Un risultato che conferma il forte legame costruito negli anni tra Nazzi e il suo pubblico, già consolidato con le tournée precedenti dedicate al Massacro del Circeo e al Mostro di Firenze, che hanno raccolto complessivamente oltre 90mila spettatori. Per questa nuova stagione, il giornalista ha scelto di raccontare una vicenda diversa rispetto al passato: una storia di cronaca meno esplorata nei suoi lavori precedenti ma profondamente segnata nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Indagini Live 2026: il successo di Stefano Nazzi continua tra sold out e nuove storie

Parole, suoni e immagini per raccontare storie di cronaca: sul palco delle Muse Stefano Nazzi porta "Indagini 2026"I risultati straordinari raggiunti da Stefano Nazzi anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del...

Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso inedito. Annunciate 27 date, già 7 sold outIl ritorno a teatro Le prove si sono concluse e il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 19 febbraio i fan di Stefano Nazzi scopriranno finalmente...

Temi più discussi: Stefani Nazzi con Indagini live 2026 al Massimo; Stefano Nazzi al Teatro Massimo di Pescara il 19 aprile con Indagini Live 2026; Stefano Nazzi torna a Milano nel 2026 con un nuovo caso di Indagini Live; Nazzi porta a teatro la storia di Cristina Mazzotti, uccisa dalla 'ndrangheta.

Parole, suoni e immagini per raccontare storie di cronaca: sul palco delle Muse Stefano Nazzi porta Indagini 2026ANCONA - Al Teatro delle Muse arriva il nuovo tour di Stefano Nazzi, Indagini Live 2026. Dopo le prime date sold out, l’appuntamento ad Ancona è per il prossimo 20 aprile alle 21:00. L’organizzazione ... anconatoday.it

Stefano Nazzi di scena con ‘Indagini Live 2026’ al Teatro Massimo di PescaraPescara. Dopo le prime date sold out, prosegue il nuovo tour di Stefano Nazzi, Indagini Live 2026, che farà tappa al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 19 aprile alle 21:00. Organizzazione a cura d ... hgnews.it

Notte di incendi nel Nuorese: in fiamme auto e un chiosco, indagini in corso Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/04/06/notte-di-incendi-nel-nuorese-in-fiamme-auto-e-un-chiosco-indagini-in-corso/ - facebook.com facebook