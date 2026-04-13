Martedì 14 aprile, al Politeama Genovese, si terrà una nuova replica dello spettacolo “Indagini Live 2026” di Stefano Nazzi, che sta raccogliendo molte attestazioni di apprezzamento. La rappresentazione fa parte di una serie di eventi in corso presso il teatro cittadino, che sta ospitando diverse performance legate a questa produzione. La data segna il proseguimento di una serie di appuntamenti in programma.

Martedì 14 aprile al Politeama Genovese proseguono le apprezzatissime “Indagini Live 2026” di Stefano Nazzi. Lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze), che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Stefano Nazzi al Ponchielli: un caso inedito per Indagini liveLunedì 13 aprile alle ore 21, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà Stefano Nazzi per una nuova tappa del tour Indagini live.

Indagini Live 2026: il successo di Stefano Nazzi continua tra sold out e nuove storieContinua il tour Il tour Indagini Live 2026 di Stefano Nazzi prosegue con un successo sempre più evidente.