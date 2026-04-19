Incontri assemblee e presentazioni

In queste settimane ad Abetone Cutigliano sono previsti numerosi eventi pubblici, tra incontri, assemblee e presentazioni. Oggi, domenica 19 aprile, alle 16, si svolgerà un appuntamento in piazza Catilina a Cutigliano, dove è prevista una merenda a base di necci organizzata dall’associazione Amici di Asnieres Sur Oises. L’evento è aperto a tutti e rappresenta una delle numerose iniziative in programma nel territorio.

Sono tanti gli appuntamenti in programma in queste settimane ad Abetone Cutigliano. Si parte oggi (domenica 19 aprile) alle 16 in piazza Catilina a Cutigliano con merenda a base di necci organizzata dall’associazione Amici di Asnieres Sur Oises. Il ricavato andrà a sostegno delle attività di gemellaggio. Giovedì 23 aprile alle 17, nella sala del Municipio di Abetone, assemblea ordinaria dei soci della Pro Loco di Abetone. All’ordine del giorno la relazione delle attività effettuate nel 2025, l’approvazione del bilancio 2025 e la comunicazione delle attività estive. Martedì 28 aprile alle 21, invece, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci della Pro Loco di Cutigliano nella biblioteca comunale di Cutigliano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontri, assemblee e presentazioni Assemblee regionali AITI 2026 Notizie correlate Leggi anche: Presentazioni e incontri a tema. Ecco il segreto del successo L’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile incontri, proiezioni, dibattiti, presentazioniL’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile un ventaglio di iniziative che testimoniano una volta di più l’attenzione e l’impegno... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incontri, assemblee e presentazioni; Elezioni comunali, il patriarca Moraglia: Niente incontri elettorali in sedi della diocesi. Via a Librixia, presentazioni e incontri fra librerie, teatri e piazzeTorna a Brescia Librixia, la Fiera del libro che da domani al 5 ottobre coinvolgerà le piazze, i teatri e le librerie. Promossa da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, attraverso ... ilgiornale.it Piazze di cinema, oltre 6.500 presenze a proiezioni, incontri e presentazioniProiezioni di film in piazza Almerici e all’Arena San Biagio, incontri con registi e attori al Chiosko dei Giardini Savelli. Tutti con grande interesse e partecipazione del pubblico per undici serate ... ilrestodelcarlino.it CICLO DI INCONTRI "L'attualità del messaggio di Francesco d'Assisi è sorprendentemente forte oggi perché tocca questioni che sono diventate centrali nel nostro tempo". https://www.lattacco.it/it/societa/55-mondi-vitali/51306-conclusi-incontri-tenda-franc - facebook.com facebook Incontri, picconate, politica e zero idee L'editoriale del direttore Guido Vaciago x.com