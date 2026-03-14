Presentazioni e incontri a tema Ecco il segreto del successo

Macfrut si distingue per il suo carattere internazionale, attirando partecipanti e aziende da diversi paesi. Durante l’evento si svolgono presentazioni e incontri dedicati a vari temi del settore ortofrutticolo, che coinvolgono professionisti e operatori del settore. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per il networking e lo scambio di informazioni tra gli addetti ai lavori.

Se c’è un tratto che contraddistingue Macfrut è il suo dna internazionale. Questo risultato è stato raggiunto in particolare grazie a una serie di presentazioni organizzate in giro per il mondo lungo l’intero arco dell’anno, accompagnate da una ricca attività di inviti di importanti compratori esteri organizzata in collaborazione con Agenzia Ice. Il focus internazionale di questa edizione è rivolto in particolare ai Paesi dell’ Area Caraibica, un territorio tra i più dinamici in ambito internazionale con un valore delle esportazioni di oltre 30 miliardi di dollari. Fra gli Stati dell’area in questione, la Repubblica Dominicana è la protagonista con una presenza raddoppiata rispetto allo scorso anno (400 metri quadrati) che ospiterà produttori ed esportatori di frutta tropicale, istituzioni e operatori della filiera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presentazioni e incontri a tema. Ecco il segreto del successo Articoli correlati Il tema del conflitto al centro della rassegna “Fili del Tempo”. Incontri in tutta la provinciaDodici incontri per parlare di conflitto e delle forme che può assumere nel tempo e nello spazio. “Fili del Tempo 2026”, dodici incontri per riflettere sul tema del conflittoDodici appuntamenti per riflettere su un tema che attraversa il nostro tempo e la nostra storia: il conflitto. Il Giardino Segreto - Modulo 1 - Cos'è il Femminile e la Somatica del Corpo Contenuti e approfondimenti su Presentazioni e incontri a tema Ecco il... Temi più discussi: La tua scelta magistrale: 51 ottimi motivi per iscriversi all’Università di Parma; Incontri tra le righe. Ora c’è Lucca legge. Autori e non a confronto; Marzo Donna 2026: a Firenze un mese di eventi per valorizzare la creatività femminile; Lucca Legge: 9 giorni di incontri, presentazioni e laboratori per promuovere l'importanza della lettura. Presentazioni e incontri a tema. Ecco il segreto del successoSe c’è un tratto che contraddistingue Macfrut è il suo dna internazionale. Questo risultato è stato raggiunto in particolare grazie a una serie di presentazioni organizzate in giro per il mondo lungo ... quotidiano.net Incontri tra le righe. Ora c’è Lucca legge. Autori e non a confrontoUn ricco calendario di eventi promosso dalla Biblioteca Civica Agorà. Dalle pagine di storia locale al noir tanti appuntamenti da non perdere . msn.com Ricapitoliamo il programma giorno per giorno. Vi ricordiamo che tutte le presentazioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti a eccezione di quelli che vi indichiamo di seguito, per i quali è necessaria la prenotazione al link specifico: Venerdì 27 mar - facebook.com facebook Presentazioni volumi soci AISPE, Morselli presenta il suo ultimo libro x.com