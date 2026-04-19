Incidenti a raffica nel fine settimana è allarme per la guida distratta

Nel fine settimana, gli agenti della polizia locale di Verona sono intervenuti in diversi incidenti stradali, causati frequentemente da guida distratta e velocità elevata. Le operazioni hanno coinvolto più di un veicolo e sono state seguite da interventi di soccorso sul posto. Non sono stati riportati feriti gravi, ma l’insieme degli episodi ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale in città.

Questo fine settimana ha richiesto un forte impegno agli agenti della polizia locale di Verona, intervenuti per gestire una serie di incidenti stradali, spesso figli della velocità eccessiva e della scarsa attenzione al volante. Nonostante la frequenza degli impatti, i dati globali dell'ufficio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Raffica di controlli sulle strade nel fine settimana: due coltelli sequestrati in zona stazioneControlli a tappeto tra la Val di Cecina e Pisa: 243 persone identificate, denunce per guida in stato di ebbrezza e possesso di droga Si è conclusa... Cominciano a fare a botte, i residenti danno l'allarme: nel fine settimana c'è la strettaMartedì sera altre urla, tensioni, persone su di giri che si rincorrevano e clienti alterati nei bar sotto ai portici di via Palazzo a Mestre,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Raffica di incidenti nelle ultime 24 ore a Verona; Cervia, 512 multe e 9 incidenti nel weekend pasquale: raffica di controlli della Polizia Locale; Si schianta contro le auto parcheggiate e colpisce un mezzo a gpl: strada chiusa per oltre due ore; Tachigrafi non a norma e limiti ignorati: controlli sui mezzi pesanti a Bari, raffica di sanzioni. Incidenti a raffica nel fine settimana, è allarme per la guida distrattaQuesto fine settimana ha richiesto un forte impegno agli agenti della polizia locale di Verona, intervenuti per gestire una serie di incidenti stradali, spesso figli della velocità eccessiva e della ... veronasera.it Mancate precedenze e velocità elevata, altra raffica di incidenti in cittàAncora una raffica di incidenti in città in poche ore registrati dalla polizia locale di Verona: distrazione alla guida e velocità le cause. veronaoggi.it Tre incidenti in soli sette giorni, uno dei quali mortale. La SS18 a Eboli continua a essere teatro di violenti scontri: l'ultimo, un frontale che ha coinvolto due auto e un furgone poche ore fa. Con l'estate alle porte e il traffico in aumento, la situazione sicurezza è o facebook 6 morti in 4 distinti #incidenti: è il pesante bilancio stradale nelle ultime ore. Arianna Di Giorgio #GR1 x.com