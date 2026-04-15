Cominciano a fare a botte i residenti danno l' allarme | nel fine settimana c' è la stretta

Nel fine settimana si sono verificati scontri tra residenti in un quartiere di Mestre, con lamentele crescenti per i livelli di tensione. Martedì sera si sono registrate nuove scene di urla e risse tra persone in stato di alterazione nei bar situati sotto i portici di via Palazzo. Agenti di polizia locale e militari sono intervenuti rapidamente per separare i gruppi e prevenire un’ulteriore escalation.

Martedì sera altre urla, tensioni, persone su di giri che si rincorrevano e clienti alterati nei bar sotto ai portici di via Palazzo a Mestre, separati appena in tempo dagli agenti di polizia locale e dai militari dell'esercito, prima che scoppiasse un'aggressione. «Così non si può continuare».🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate I residenti danno l'allarme e i carabinieri arrestano il pusherI carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 21 anni, senza fissa dimora e già noto... "Ci sono rumori sospetti", i residenti danno l'allarme. Ladro sorpreso a rubare nell'appartamentoUn uomo di origini gambiane, di circa 30 anni, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia e ora dovrà rispondere di tentato furto in... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Da dove si comincia a fare un podcast?; Binaghi: Inizia la nuova era senza Pietrangeli e Lea. Puntiamo a superare le 400 mila presenze; Esperimento sul futuro; Il percorso lungo della Colnago Cycling? Si inizia a fare sul serio…. Le startup ad alto contenuto scientifico cominciano a fare sul serioArea Science Park ha annunciato le cinque startup vincitrici del programma Deep Tech Revolution: un bando a fondo perduto da un milione di euro complessivi, destinato a sostenere ricerca e sviluppo in ... tomshw.it Finché #Meloni tiene la bussola dell’interesse nazionale benissimo, potrebbe essere paradossale trumpismo vs #Trump. Ma quando cominciano a fioccare i complimenti della #sinistra e fin del presidente della Repubblica islamica dell’ #Iran… #LiberaMent x.com I tratti di personalità prorompente, applicati a decisioni concrete, cominciano a ingenerare rottura - facebook.com facebook