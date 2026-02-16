Violento incidente tra auto strada chiusa | due persone ferite soccorsi sul posto
L’incidente tra due auto ha provocato due feriti e ha portato alla chiusura temporanea di via Comacchio. La collisione si è verificata lunedì 16, intorno alle 13, quando le vetture si sono scontrate frontalmente, probabilmente a causa di una precedenza ignorata. Le auto sono finite contro i guardrail, creando disordine sulla carreggiata e rallentando il traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti.
Un incidente violento. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 16, lungo via Comacchio. Intorno alle 13, infatti, due autovetture si sono scontrate – forse per un mancato rispetto di una precedenza -, finendo la propria corsa contro i guardrail e rimbalzando in mezzo alla carreggiata. A bordo dei veicoli, due conducenti, entrambi rimasti feriti e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. A questi ultimi è toccato il compito di dirigere il traffico (l’arteria è stata momentaneamente chiusa al traffico) e ricostruire l’esatta dinamica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Violento impatto frontale tra due auto, soccorsi sul posto
Violento impatto fra auto e camion, due persone ferite: chiusa la statale
Questa mattina si è verificato un incidente violento sulla statale, dove un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente.
CRONACA. INCIDENTE STRADALI: IN UN ANNO 32 MORTI E OLTRE 1500 FERITI
Argomenti discussi: Violento scontro tra due veicoli nel Veneziano: morta una donna, grave la figlia di 12 anni; Violento impatto fra auto e camion: due persone ferite e lunghe file sulla statale; Violento scontro tra auto e moto a Lipari, motociclista in condizioni critiche; Violento frontale tra due auto: una donna di 56 anni portata in ospedale in codice rosso.
Colverde, violento impatto tra un’auto e una moto: morto il centauro di 28 anniE' morto il 28 enne coinvolto nel tragico incidente stradale di ieri sera, a Colverde, dove per cause ancora da ... espansionetv.it
Incidente all’incrocio tra furgone e auto: feriti marito e moglie intrappolati nell'abitacoloGEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Grave incidente a Gemona: marito e moglie finiscono in ospedale nella serata di San Valentino, sabato 14 febbraio. I soccorsi L'incidente ... ilgazzettino.it
Violento incidente lungo la Statale 85 Isernia-Venafro, nei pressi della rotonda che precede il centro commerciale, in territorio di Montaquila. Due auto, una Volkswagen Golf e una Nissan, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violent - facebook.com facebook