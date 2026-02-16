Violento incidente tra auto strada chiusa | due persone ferite soccorsi sul posto

L’incidente tra due auto ha provocato due feriti e ha portato alla chiusura temporanea di via Comacchio. La collisione si è verificata lunedì 16, intorno alle 13, quando le vetture si sono scontrate frontalmente, probabilmente a causa di una precedenza ignorata. Le auto sono finite contro i guardrail, creando disordine sulla carreggiata e rallentando il traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti.

Un incidente violento. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 16, lungo via Comacchio. Intorno alle 13, infatti, due autovetture si sono scontrate – forse per un mancato rispetto di una precedenza -, finendo la propria corsa contro i guardrail e rimbalzando in mezzo alla carreggiata. A bordo dei veicoli, due conducenti, entrambi rimasti feriti e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. A questi ultimi è toccato il compito di dirigere il traffico (l’arteria è stata momentaneamente chiusa al traffico) e ricostruire l’esatta dinamica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Questa mattina si è verificato un incidente violento sulla statale, dove un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente.

CRONACA. INCIDENTE STRADALI: IN UN ANNO 32 MORTI E OLTRE 1500 FERITI

