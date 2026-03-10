Incidente stradale sulla Foggia-Candela auto tampona mezzo pesante | ferito in codice rosso

Un incidente si è verificato sulla strada statale 655 ‘Bradanica’, nei pressi di Foggia e Candela, coinvolgendo un'auto che ha tamponato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, e una persona è rimasta ferita in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Incidente stradale sulla Statale 655 ‘Bradanica’ che collega Foggia a Candela, a pochi chilometri dal capoluogo dauno. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, quando un'auto ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. La collisione è stata violentissima; ferito il conducente del veicolo che ha riportato una serie di traumi da impatto ed è stato trasferito al Policlinico di Foggia per gli accertamenti del caso. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

