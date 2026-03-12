Bientina incidente stradale | scontro fra due auto Una finita nel Canale Imperiale Quattro feriti

Da firenzepost.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10.40 di questa mattina, sulla SR 439 nel Comune di Bientina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta a causa di un incidente tra due auto. Un veicolo è finito nel Canale Imperiale, mentre altre tre persone sono state ferite e assistite sul posto. La dinamica esatta dell’incidente e le condizioni dei feriti non sono state ancora rese note.

BIENTINA (PISA) – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle ore 10.40 sulla SR 439 nel Comune di Bientina, per incidente stradale. Due le auto coinvolte in un sinistro e in seguito allo scontro una di esse è uscita fuori strada andando a finire la sua corsa nelle acque del Canale Imperiale. Si segnalano quattro feriti. I vigili del fuoco raggiunta l’auto finita in acqua hanno evacuato e tratto in salvo gli occupati con apposite attrezzature. I feriti sono stati affidati al personale sanitario intervenuto. Sul posto Polizia municipale di Bientina e 118. Cause in fase di accertamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

bientina incidente stradale scontro fra due auto una finita nel canale imperiale quattro feriti
© Firenzepost.it - Bientina, incidente stradale: scontro fra due auto. Una finita nel Canale Imperiale. Quattro feriti

Articoli correlati

Bientina, scontro fra due auto: una finisce nel Canale ImperialeUno scontro fra due auto si è verificato nella mattinata di oggi, 12 marzo, sulla SR439 nel Comune di Bientina.

Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78.

Tutto quello che riguarda Canale Imperiale

Incidente stradale, una delle auto finisce nel canale. Gli occupanti salvati dai vigili del fuocoAccade a Bientina: ci sono 4 feriti. Una delle vetture coinvolte è andata a finire all’interno del canale Imperiale ... lanazione.it

Incidente a Bientina, auto finisce in un canale: quattro persone soccorseIncidente questa mattina a Bientina dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una è uscita fuori strada finendo nel canale imperiale. È successo sulla Sr439, poco dopo le ... gonews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.