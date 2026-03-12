Bientina incidente stradale | scontro fra due auto Una finita nel Canale Imperiale Quattro feriti

BIENTINA (PISA) – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle ore 10.40 sulla SR 439 nel Comune di Bientina, per incidente stradale. Due le auto coinvolte in un sinistro e in seguito allo scontro una di esse è uscita fuori strada andando a finire la sua corsa nelle acque del Canale Imperiale. Si segnalano quattro feriti. I vigili del fuoco raggiunta l'auto finita in acqua hanno evacuato e tratto in salvo gli occupati con apposite attrezzature. I feriti sono stati affidati al personale sanitario intervenuto. Sul posto Polizia municipale di Bientina e 118. Cause in fase di accertamento.