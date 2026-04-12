Questa notte, alle 3.45, si è verificato un incidente mortale sulla strada provinciale tra Lecce e Arnesano. La vittima è un giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e ricostruzione della dinamica. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del veicolo coinvolto.

Tragico incidente stradale questa notte, intorno alle 3.45, lungo la strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. A perdere la vita è un ragazzo di 21 anni, Antonio Basile di Porto Cesareo. Il giovane, figlio del consigliere regionale Dino Basile, è morto sul colpo. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, la vittima si trovava alla guida di una Mercedes GLC. Per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa fuori strada. Il suv si è schiantato violentemente contro il muro di cinta di una villa privata. L'impatto è stato devastante: l'auto ha sfondato la recinzione e ha distrutto completamente anche una piccola cappella angolare situata sul perimetro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne

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