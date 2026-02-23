Dopo due giorni identificata la vittima dell' incidente sulla via Prenestina È una donna di Ostia di 43 anni

Pamela Infante, una donna di 43 anni di Ostia, ha perso la vita in un incidente sulla via Prenestina, causato da un tamponamento tra due veicoli. La sua morte è stata confermata dopo due giorni di indagini e recupero delle testimonianze sul posto. La scena dell’incidente si trovava vicino a un supermercato, dove sono stati raccolti i primi rilievi. La famiglia aspetta chiarimenti sulle cause dello scontro.

Pamela Infante non aveva con sé i documenti. Il conducente alla guida dell'auto indagato per omicidio stradale Si chiamava Pamela Infante la donna morta in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio a Colle Prenestino, a Roma, nella periferia est della Capitale. Trovata senza documenti, a tingere di giallo l'identificazione della 43enne residente a Ostia sono state le parole dell'uomo che si trovava alla guida dell'auto dove la vittima viaggiava come passeggera. Sotto choc, il 40enne non aveva saputo fornire indicazioni agli inquirenti. Identificata dalla polizia scientifica tramite impronte digitali in Pamela Infante, secondo quanto si apprende, conducente e passeggera si erano conosciuti da poco e nessuno aveva segnalato l'allontanamento della 43enne alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La vittima dell'incidente sulla A25 è una giovane mamma e barista di 36 anni: viveva a MontesilvanoL’incidente avvenuto sulla A25 la mattina di sabato 10 gennaio ha coinvolto una giovane donna di 36 anni, Sidonia Nicoleta Paun, residente a Montesilvano.

Leggi anche: È morta la donna investita due giorni fa sulle strisce pedonali a Vigevano. Addolorata Gargiulo aveva 43 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dopo oltre 48 ore identificato il ciclista morto in un incidente stradale; Ciclista travolto e ucciso sulla Valsugana, è il 70enne Ermenegildo Favero. La segnalazione decisiva dal volontario che gli portava i pasti; Omicidio a Cornelia: uomo accoltellato in pieno giorno, due fermati; Torino, maxi controlli della Polizia: 13 mila persone identificate in venti giorni, 70 arresti. Stretta su Barriera Milano.

Era il 29 gennaio, tre giorni dopo i fatti di #Rogoredo. E a Dritto e Rovescio, il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, si scagliava contro i magistrati per aver osato indagare il poliziotto responsabile dell’omicidio e i suoi colleghi. “Questo si gira, gli pu x.com

Sono ancora gravissime le condizioni dei bimbo di cinque mesi da due giorni ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo una caduta dalle scale: dopo che la mamma che l'aveva tra le braccia ha avuto un malore - facebook.com facebook