Incidente lungo il Brennero a San Giuliano Terme | due feriti in ospedale

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un incidente lungo la strada statale 12 all'incrocio con via di Campolungo, a San Giuliano Terme. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La viabilità è stata temporaneamente rallentata.

Incidente questa mattina, 19 aprile, intorno alle 10, lungo la SS12, all'incrocio con via di Campolungo, a San Giuliano Terme. Per cause da accertare lo scontro ha visto coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Auto contro camion, incidente lungo la statale: due feriti in ospedaleSchianto sull'asfalto: due feriti in ospedale, Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta su un incidente stradale... Incidente tra auto lungo la Via del Mare: feriti in ospedale, traffico in tiltMomenti di paura, nella serata di oggi, nel tratto tra Perdifumo e Castellabate, dove sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri Paura, questa... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero: parere negativo della Regione Toscana, iter sospeso; Rischio inquinamento e inondazione per i 15 ettari di pannelli fotovoltaici in via del Brennero. Due feriti nello scontro tra tre autoSAN GIULIANO TERME: Schianto lungo la strada statale dell'Abetone e del Brennero: tra i veicoli interessati anche uno elettrico, messo in sicurezza dai pompieri ... toscanamedianews.it Incidente a San Giuliano Terme, ci sono feritiIncidente questa mattina a San Giuliano Terme. Tre le auto coinvolte e due le persone rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Cisanello a Pisa. Sul ... gonews.it San Giuliano Terme, avanti i lavori alla rete idrica in via Dini Intervento da 900 mila euro a Gello: sostituzione delle condotte e modifiche alla viabilità fino a metà maggio facebook A Pontasserchio, frazione del Comune di San Giuliano Terme, si apre la 116 edizione di Agrifiera, una delle manifestazione più antiche e storiche della Toscana, che dal 2025 è stata inserita nel calendario “Manifestazioni e fiere regionali toscane” x.com