Incidente lungo il Brennero a San Giuliano Terme | due feriti in ospedale

Da pisatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un incidente lungo la strada statale 12 all'incrocio con via di Campolungo, a San Giuliano Terme. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La viabilità è stata temporaneamente rallentata.

Incidente questa mattina, 19 aprile, intorno alle 10, lungo la SS12, all'incrocio con via di Campolungo, a San Giuliano Terme. Per cause da accertare lo scontro ha visto coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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