Auto contro camion incidente lungo la statale | due feriti in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, vicino Brindisi. Due veicoli, un’auto e un camion, sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno portati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Schianto sull'asfalto: due feriti in ospedale, Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta su un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7, nei pressi di Mesagne. L'incidente ha coinvolto un'Alfa Romeo Stelvio e un camion. Giunti sul posto gli operatori del Servizio 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, poi accompagnati presso il Pronto soccorso dell'ospedale “Perrino”. Le forze dell'ordine sono giunte rapidamente sul posto per facilitare le operazioni si soccorso e gestire il traffico, riducendo i disagi sul fronte della viabilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

