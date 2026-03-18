Pognana Lario motociclista ferito gravemente nello scontro frontale con un' auto

Un incidente si è verificato oggi a Pognana Lario, alle ore 13, lungo la strada Statale in via Matteotti. Un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente, provocando il gravissimo ferimento del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Pognana Lario, 18 marzo 2026 – Lo scontro tra un'auto e una moto avvenuto verso le 13 a Pognana Lario, sulla strada Statale nel tratto di via Matteotti, ha causato il grave ferimento di un motociclista. Dinamica dell'incidente. L'uomo, 32 anni, è scivolato a terra dopo aver urtato frontalmente un’Audi che procedeva in direzione opposta alla sua, in un punto in cui la carreggiata si restringe, in mezzo alle abitazioni. Conseguenze e soccorsi. Il conducente della moto è stato sbalzato a terra, rimediando ferite serie, che hanno comportato il suo trasporto in ospedale in codice giallo. I soccorritori del 118 in un primo tempo avevano allertato anche l'elisoccorso, ma poi il trasporto è avvenuto in ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pognana Lario, motociclista ferito gravemente nello scontro frontale con un'auto Articoli correlati Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.Tragedia a Belpasso: un giovane motociclista muore nello scontro con un’auto Una serata di lutto per Belpasso, in provincia di Catania. Firenze: muore motociclista nello scontro con un’auto al passo del GiogoFIRENZE – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, nel comune di Scarperia e San Piero.