Incidente sull' autostrada a Orte | auto cappottata un ferito e chilometri di coda | FOTO

Un incidente si è verificato sull'autostrada A1 vicino a Orte alle 16 dell'11 marzo. Un'auto si è cappottata da sola all'altezza del chilometro 489, in direzione sud verso Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si sono formati chilometri di coda. Un ferito è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente sull'autostrada A1 "Milano-Napoli", nei pressi dell'uscita di Orte. Intorno alle 16 dell'11 marzo, un'auto ha cappottato autonomamente, per cause ancora in fase di accertamento, all'altezza del chilometro 489, in direzione sud verso Roma. . 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente sull'autostrada a Orte, chilometri di coda | FOTO Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di codaMattinata di disagi sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma. Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone Una raccolta di contenuti su Incidente sull Temi più discussi: Scontro fra tre mezzi pesanti lungo l'autostrada A14, traffico bloccato verso Pescara; Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Incidente A1 adesso: coda di 5 km a Sasso Marconi verso Sud; Incidente sulla A1 tra Attigliano e Orte, chilometri di coda: i percorsi alternativi. Noventa di Piave: fiamme sulla A4 per l'incidente tra due autocisterne. Un ferito elitrasportatoUno dei mezzi si è ribaltato e ha preso fuoco, l’altro trasportava anidride carbonica. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni ... rainews.it Scontro tra due auto in autostrada, una si ribalta: 2 feriti, tra loro un bambinoIncidente sull’autostrada A13 all’uscita Rovigo Nord: due feriti, tra cui un bambino. Intervento di Vigili del Fuoco e 118. nordest24.it Incidente sulla SS107 tra Paola e Cosenza Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 107, l’arteria che collega Paola a Cosenza. A scontrarsi sono stati un furgone GLS e una Citroen. Il bilancio provvisorio parla - facebook.com facebook