Incidente domestico a Cuorgné | bambino di due anni caduto dal balcone ma è pressoché illeso
Nella serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, si è verificato un incidente domestico in un appartamento di una casetta situata in via San Rocco a Cuorgnè. Un bambino di due anni è caduto dal balcone, ma le sue condizioni sono considerate pressoché illese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito il bambino senza riscontrare ferite gravi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.
Un incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè. Un bambino straniero di due anni è precipitato dal secondo piano dopo essersi sporto dal balcone. Per sua fortuna, i fili dello stendibiancheria del.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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