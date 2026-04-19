Incidente domestico a Cuorgné | bambino di due anni caduto dal balcone ma è pressoché illeso

Nella serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, si è verificato un incidente domestico in un appartamento di una casetta situata in via San Rocco a Cuorgnè. Un bambino di due anni è caduto dal balcone, ma le sue condizioni sono considerate pressoché illese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito il bambino senza riscontrare ferite gravi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.