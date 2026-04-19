Incidente domestico a Cuorgné | bambino di due anni caduto dal balcone è in condizioni gravi

Nella serata di domenica 19 aprile 2026, un bambino di due anni è caduto dal balcone di un appartamento in via San Rocco a Cuorgnè. L'incidente si è verificato in una casetta della zona e, secondo le prime informazioni, il bambino si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Un incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè. Un bambino straniero di due anni è precipitato dal secondo piano dopo essersi sporto dal balcone. Per sua fortuna, i fili dello stendibiancheria del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente domestico a Cuorgné: bambino di due anni caduto dal balcone, trasportato in ospedaleUn incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè. Incidente domestico a Cuorgné: bambino di due anni caduto dal balcone, ma è pressoché illesoUn incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè.